Світоліна стартувала з ефектної перемоги на Підсумковому турнірі WTA (відео)

Українка обіграла чешку Петру Квітову.

Українська тенісистка Еліна Світоліна з ефектної перемоги стартувала на Підсумковому турнірі року - WTA Finals-2018, що розпочався у Сингапурі.

Її суперницею у першому матчі була п'ята ракетка світу Петра Квітова з Чехії. Суперниці провели на корті 1 годину 28 хвилин. Поєдинок завершився перемогою українки в двох партіях - 6:3, 6:3.

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На старті поєдинку дівчата обмінялися брейками. Світоліна не скористалася подвійним брейкпоінтом в п'ятому геймі, але далі виграла чотири гейми поспіль і святкувала перемогу в першому сеті.

У затяжному геймі на початку другої партії Квітова не скористалася трьома брейками, а Світоліна реалізувала свій перший же брейкпоінт в сеті за рахунку 3-2. Перевагу в один брейк українка втримала до кінця матчу, успішно подавши на перемогу.

.@ElinaSvitolina opens the 2018 @WTAFinalsSG with a 6-3, 6-3 win over Kvitova!



Earns first win over the Czech since 2014! pic.twitter.com/AMILz9kMua — WTA (@WTA) October 21, 2018

У другому матчі дня на WTA Finals зіграють Каролін Возняцкі (Данія) і Кароліна Плішкова (Чехія).