Бубка: здобутки на Юнацьких Олімпійських іграх вселяють віру в майбутні перемоги

Голова НОК України підбив підсумки Юнацьких олімпійських Ігор-2018.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка підбив підсумки Юнацьких Олімпійських ігор, які завершились в аргентинському Буенос-Айресі, відзначивши, що успішний виступ наших юних олімпійців на престижному спортивному форумі Планети демонструє гарні перспективи і великий потенціал українського спорту.

В Буенос-Айресі українці здобули 23 нагороди, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

«Пишаюсь нашими юними олімпійцями! Приємно було бачити, з яким професіоналізмом, неймовірною самовіддачею і високою майстерністю наші спортсмени виходили на арени змагань, як вони підтримували один одного до, під час та після змагань. В Олімпійському селищі і на трибунах олімпійського Буенос-Айреса не було більш дружної та злагодженої єдиної команди, яка щиро і самовіддано переживала усі перемоги та невдачі, працювала на один спільний результат. Сам не раз ставав свідком з якою наполегливістю українці боролися за кожний заліковий бал, метр, секунду. Хочу подякувати нашим юним олімпійцям за надзвичайні емоції радості та відчуття гордості, які вони нам подарували впродовж всіх Ігор. 23 нагороди, з яких 7 найвищого ґатунку – чудовий результат», - наголосив уславлений олімпієць.

«Дуже важливо й те, що для юних спортсменів ці змагання стали першим форумом такого високого рівня, безцінним досвідом і цінним трампліном для майбутнього зросту та розвитку. Ми ще раз пересвідчились, що маємо гарний потенціал, талановитих атлетів і висококваліфікованих тренерів - чудовий резерв у легкій атлетиці, фехтуванні, гімнастиці, дзюдо, плаванні, стрільбі, веслуванні, боротьбі, стрибках у воду, боксі, бадмінтоні та інших видах спорту. Варто відзначити, що нагороди в фехтуванні, академічному веслуванні, бадмінтоні, художній гімнастиці та спортивній акробатиці стали дебютними та історичними для України за роки виступів наших спортсменів на Юнацьких Олімпійських іграх», - зазначив Сергій Бубка, висловивши слова вдячності усім батькам і тренерам за виховання талановитої молоді, лікарям, національним федераціям і регіональним відділенням НОК, Міністерству молоді та спорту України і фізкультурно-спортивним товариствам, які щоденно працювали задля досягнення спільного успіху.

«Головна задача, яка стоїть перед країною та усіма спортивними організаціями – зберегти і підтримати цю молодь, яка своїми досягненнями прославила Україну на увесь світ, щоб вже незабаром – в Токіо-2020, Парижі-2024 та Лос-Анджелесі-2028 саме ці обдаровані юні атлети піднялися на олімпійський п’єдестал і на честь їх перемог піднімався прапор і лунав гімн України», - наголосив Сергій Бубка.