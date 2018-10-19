Світоліна потрапила в Білу групу Підсумкового турніру року WTA до Возняцкі

У Сінгапурі відбулося жеребкування змагання з участю восьми найсильніших тенісисток світу.

У Сінгапурі відбулася церемонія офіційної жеребкування Підсумкового турніру року WTA (Жіночої тенісної асоціації), куди потрапила українка Еліна Світоліна.

За підсумками жеребкування Світоліна потрапила в Білу групу, повідомляє офіційний сайт WTA.

Суперницею українки в боротьбі за 1-2 місця і вихід в півфінал будуть Каролін Возняцкі (Данія), Петра Квітова і Кароліна Плишкова (обидві - Чехія).

В Червоній групі, відповідно виступять, Ангелік Кербер (Німеччина), Наомі Осака (Японія), Слоан Стівенс (США) і Кікі Бертенс (Нідерланди).

Підсумковий турнір року-2018 відбудеться у Сінгапурі з 21 по 28 жовтня.

Як повідомляв УНІАН. раніше з турніру знялася перша ракетка світу, краща тенісистка планети Сімона Халеп з Румунії.