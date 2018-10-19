Вімблдонський турнір відмовився від традиції заради коротких матчів - тай-брейк у п'ятому сеті
14:34, 19 жовтня 2018Інше
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Більше ніяких 70:68 - на турнірі введуть тай-брейк у вирішальному сеті.
Матчі на Вімблдонському турнірі будуть проходити з тай-брейком у вирішальній партії / Reuters
В 2019-му році Вімблдон відійде від традицій і відмовиться від довгих вирішальних сетів на користь тай-брейку.
Підставою для цього став півфінальний матч цього року між Кевіном Андерсоном і Джоном Изнером, який тривав більше шести з половиною годин, повідомляє SportArena з посиланням на ВВС.
Останній сет завершився перемогою Андерсона з рахунком 26:24.
При цьому найдовшим матчем є поєдинок між Джоном Ізнером і Ніколя Маю, який відбувся в 2010 році. У п'ятому сеті справа дійшла до рахунку 70:68 - переміг Ізнер.
Відтепер на Вімблдоні планують грати класичний сет з тай-брейком за умови, якщо рахунок буде 6:6. Це буде стосуватися всіх турнірів, починаючи від одиночних розрядів, закінчуючи парними і змішаними.
Вімблдон — найпрестижніший міжнародний тенісний турнір, який проводиться з 1877 року.
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