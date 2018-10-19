Вімблдонський турнір відмовився від традиції заради коротких матчів - тай-брейк у п'ятому сеті

Більше ніяких 70:68 - на турнірі введуть тай-брейк у вирішальному сеті.

В 2019-му році Вімблдон відійде від традицій і відмовиться від довгих вирішальних сетів на користь тай-брейку.

Підставою для цього став півфінальний матч цього року між Кевіном Андерсоном і Джоном Изнером, який тривав більше шести з половиною годин, повідомляє SportArena з посиланням на ВВС.

Останній сет завершився перемогою Андерсона з рахунком 26:24.

При цьому найдовшим матчем є поєдинок між Джоном Ізнером і Ніколя Маю, який відбувся в 2010 році. У п'ятому сеті справа дійшла до рахунку 70:68 - переміг Ізнер.

Відтепер на Вімблдоні планують грати класичний сет з тай-брейком за умови, якщо рахунок буде 6:6. Це буде стосуватися всіх турнірів, починаючи від одиночних розрядів, закінчуючи парними і змішаними.

Вімблдон — найпрестижніший міжнародний тенісний турнір, який проводиться з 1877 року.