Боксер Максим Галінічев став віце-чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі

На рахунку збірної України загалом 23 нагороди.

У заключний день змагань ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор наш боксер Максим Галінінічев ставить чудову крапку у медальних виступах українців в олімпійському Буенос-Айресі.

У фінальному поєдинку вагової категорії до 56 кг у бою проти Абдумаліка Халакова з Узбекістану наш боксер, на жаль, програв, але здобув срібну медаль, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Таким чином, збірна України завершує виступи в олімпійському Буенос-Айресі з 23-ма медалями - 7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових.