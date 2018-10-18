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Боксер Максим Галінічев став віце-чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі

20:18, 18 жовтня 2018
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Галінічев здобув останню медаль збірної України на Іграх в Буенос-Айресі / noc-ukr.org

У заключний день змагань ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор наш боксер Максим Галінінічев ставить чудову крапку у медальних виступах українців в олімпійському Буенос-Айресі.

У фінальному поєдинку вагової категорії до 56 кг у бою проти Абдумаліка Халакова з Узбекістану наш боксер, на жаль, програв, але здобув срібну медаль, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України

Таким чином, збірна України завершує виступи в олімпійському Буенос-Айресі з 23-ма медалями - 7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових.

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Теги: #бокс#збірна України#Буенос-Айрес#Юнацькі Олімпійські ігри-2018