Боксер Максим Галінічев став віце-чемпіоном Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі
20:18, 18 жовтня 2018Інше
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На рахунку збірної України загалом 23 нагороди.
Галінічев здобув останню медаль збірної України на Іграх в Буенос-Айресі / noc-ukr.org
У заключний день змагань ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор наш боксер Максим Галінінічев ставить чудову крапку у медальних виступах українців в олімпійському Буенос-Айресі.
У фінальному поєдинку вагової категорії до 56 кг у бою проти Абдумаліка Халакова з Узбекістану наш боксер, на жаль, програв, але здобув срібну медаль, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Таким чином, збірна України завершує виступи в олімпійському Буенос-Айресі з 23-ма медалями - 7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових.
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