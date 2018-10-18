Катерина Чорній буде прапороносцем збірної України на закритті ЮОІ-2018

Спортсменка стала дворазовою чемпіонкою юнацької Олімпіади з фехтування на шпагах.

Почесну місію пронести прапор України на церемонії закриття ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор нашою командою довірено дворазовій чемпіонці олімпійського Буенос-Айресу з фехтування на шпагах Катерині Чорній.

В Аргентині талановита фехтувальниця двічі підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани, здобувши золоті медалі в індивідуальній першості та змаганнях змішаних команд, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

"Це дуже приємна новина - бути прапороносцем на закритті Юнацьких Олімпійських Ігор. У мене такий досвід вперше, тому дуже цікаво, як все буде відбуватиметься. Для меня - це ще один шанс гідно і яскраво представити нашу країну", - сказала наша чемпіонка.