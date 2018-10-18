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Уродженка України визнана спортсменкою року за версією благодійного жіночого фонду спорту

18:17, 18 жовтня 2018
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Оксана Мастерс стала мультімедалісткою Ігор в Пхенчхані / ТСН

Дворазова олімпійська чемпіонка з лижних гонок - уродженка України Оксана Мастерс визнана спортсменкою року за версією благодійного жіночого фонду спорту.

На Іграх в 2018 році в Пхенчхані Мастерс, яка виступила за збірну США, завоювала два "золота" і "бронзу", а також два срібла з біатлону., повідомляє Проспорт.

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Теги: #США#Олімпіада#Пхенчхан-2018