Уродженка України визнана спортсменкою року за версією благодійного жіночого фонду спорту

Оксана Мастерс є дворазовою олімпійською чемпіонкою Пхенчхана-2018

Дворазова олімпійська чемпіонка з лижних гонок - уродженка України Оксана Мастерс визнана спортсменкою року за версією благодійного жіночого фонду спорту.

На Іграх в 2018 році в Пхенчхані Мастерс, яка виступила за збірну США, завоювала два "золота" і "бронзу", а також два срібла з біатлону., повідомляє Проспорт.