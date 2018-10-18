Ястремська обіграла росіянку Гаспарян і вийшла в півфінал тенісного турніру в Люксембурзі

Матч завершився впевненою перемогою українки в двох партіях з рахунком 6:1, 6:4.

У Люксембурзі завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру BGL BNP Paribas Luxembourg Open, в якому українка Даяна Ястремська обіграла Маргариту Гаспарян з Росії.

Матч завершився впевненою перемогою українки в двох партіях з рахунком 6:1, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав усього 1 годину та 1 хвилину.

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За цей час українка зуміла розгромити суперницю в першій партії. Другий сет виявився куди більш впертим та наполегливим, але в кінцівці "зайвий брейк" зуміла зробити українка. Таким чином, наша спортсменка вийшла у півфінал.

У матчі 1/2 фіналу, в п'ятницю, суперницею українки буде Белінда Бенчич зі Швейцарії, яка у чвертьфіналі обіграла Віру Лапко з Білорусі - 6:4, 6:1.

Турнір BGL BNP Paribas Luxembourg Open проходить з 13 по 20 жовтня.