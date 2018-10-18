Воротар збірної України з гандболу вирішив отримати словацьке громадянство

28-річний голкіпер четвертий рік виступає за сильний словацький клуб Татран і з пропозицією про зміну громадянства до нього звернулася словацька федерація гандболу.

Основний воротар збірної України з гандболу Ігор Чуприна прийме словацьке громадянство.

Про це розповів тренер збірної України Сергій Бебешко, а потім цю інформацію підтвердив і сам гандболист, повідомляє Isport.

28-річний голкіпер четвертий рік виступає за сильну словацький клуб Татран. І з пропозицією про зміну громадянства до нього звернулася словацька федерація гандболу. Словаки приймуть чемпіонат Європи-2020 та у федерації сподіваються до цього часу підготувати сильну збірну.

"Розмова про зміну громадянства розпочалася давно. До мене зверталися близько року тому, але тоді я не думав про це. Потім у мене відбулася розмова з президентом Федерації гандболу Словаччини, президентом клубу, тренером збірної Словаччини.

У них є питання по воротарям і вони запропонували мені, чи хочу я спробувати. Словаччина прийме чемпіонат Європи і вони ставлять великі завдання. Я довго думав перед тим як прийняти рішення. Я вже влаштувався в Словаччині, моя дочка ходить в школу, у неї тут друзі.

Зараз оформляються документи. Це довгий процес. Мій останній офіційний матч за збірну України відбувся 14 січня, тепер належить відбути спортивний карантин. Напевно, вже в наступному році я зможу грати за Словаччину", – заявив Чуприна.

Раніше повідомлялося, що український баскетболіст Джоель Боломбой, який виступає за московський ЦСКА, прийме російське громадянство.