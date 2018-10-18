Українці Бондарчук і Лискун виграли медалі на літній юнацькій Олімпіаді

В української збірної 21 медаль літньої юнацької Олімпіади, серед них - 7 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород.

Українці виграли ще дві нагороди на літній юнацькій Олімпіаді, яка проходить в Буенос-Айресі.

Боксер Тарас Бондарчук у ваговій категорії 60 кг у фінальному поєдинку програв Атічайє Поемсапе з Таїланду. В результаті український боксер завоював срібло.

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У стрибках у воду українка Софія Лискун виграла свою другу нагороду на літніх юнацьких Олімпійських іграх. У міксті з росіянином Русланом Терновим Лискун показала третій результат у стрибках з 10-трампліну – 371.15 балів.

Раніше Лискун виграла срібло в особистому заліку, до нього вона додала бронзу в міксті.

Як повідомляє офіційний сайт НОК України, в української збірної 21 медаль літньої юнацької Олімпіади. Серед них - 7 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород.