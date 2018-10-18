Перша ракетка світу Халеп знялася з Підсумкового турніру WTA

Румунська тенісистка заявила, що пропустить турнір через травму.

Перша ракетка світу Симона Халеп відмовилася від участі в Підсумковому турнірі WTA, який пройде в Сінгапурі з 21-го по 28 жовтня, повідомляється на сайті WTA.

Румунська тенісистка пожертвувала участю у змаганнях через травму спини, яку отримала в Ухані. У спортсменки виявили міжхребцеву грижу.

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Замість румунки на турнірі буде дебютувати представниця Нідерландів Кікі Бертенс.

За словами Халеп, вона не готова виступати на турнірі такого рівня і потребує відпочинку.

"У мене болить спина. Останні чотири тижні у мене не було тренувань, тому я не готова грати на турнірі такого рівня. Мені потрібно кілька тижнів вправ, відпочинку, і тоді я відновлюся. У мене буде достатньо часу, щоб підготуватися до наступного сезону", – сказала Халеп.

Раніше повідомлялося, що учасницею Підсумкового турніру WTA другий рік поспіль буде перша ракетка України Еліна Світоліна.