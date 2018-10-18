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Українка Білодід виграла "золото" молодіжного чемпіонату світу з дзюдо (відео)

11:00, 18 жовтня 2018
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Дар'я Білодід / facebook.com/ijudo

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Українка перемогла іппоном за дві хвилини до кінця зустрічі. На шляху до фіналу Білодід обіграла переможницю юніорської Олімпіади Даніелу Рестрепо. Вона всього лише один раз не змогла достроково завершити поєдинок у другому раунді проти казашки Науатбек Акмарал.

Це друге золото Дар'ї Білодід за місяць. До цього вона виграла дорослий чемпіонат світу. Перемога дозволила їй набрати 700 очок у світовий та олімпійський рейтинги.

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Теги: #дзюдо#Дар'я Білодід