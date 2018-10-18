Українка Білодід виграла "золото" молодіжного чемпіонату світу з дзюдо (відео)

Ще одна золота медаль для геніальної українки.

18-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла золоту медаль молодіжного чемпіонату світу, перемігши у фіналі японку Йошиду Саною.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожУкраїнка Білодід очолила світовий рейтинг після перемоги на чемпіонаті світу з дзюдо (відео)

Українка перемогла іппоном за дві хвилини до кінця зустрічі. На шляху до фіналу Білодід обіграла переможницю юніорської Олімпіади Даніелу Рестрепо. Вона всього лише один раз не змогла достроково завершити поєдинок у другому раунді проти казашки Науатбек Акмарал.

Це друге золото Дар'ї Білодід за місяць. До цього вона виграла дорослий чемпіонат світу. Перемога дозволила їй набрати 700 очок у світовий та олімпійський рейтинги.