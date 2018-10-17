Українка Ястремська обіграла екс-першу ракетку світу Мугурусу на турнірі WTA в Люксембурзі

Даяна Ястремська виграла сьомий матч поспіль у WTA-турі.

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Люксембурзі, обігравши екс-першу ракетку світу іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Матч завершився у двох сетах з рахунком 6:2, 6:3 на користь української тенісистки. Ястремська реалізувала п'ять брейк-поінтів, Мугуруса забрала дві подачі суперниці. Таким чином, Даяна Ястремська виграла сьомий матч поспіль у WTA-турі.

Як повідомляв УНІАН, у першому колі Ястремська обіграла американку Варвару Лепченко в трьох сетах.