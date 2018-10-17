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Беленюк включений до складу збірної України на чемпіонат світу з греко-римської боротьби

17:58, 17 жовтня 2018
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Жан Беленюк увійшов до складу збірної України на чемпіонаті світу-2018 / facebook.com/pg/ukrwrestling

Збірна України з греко-римської боротьби оголосила склад на чемпіонат світу, який пройде з 20-го по 28 жовтня в Будапешті. Як повідомляє Sportarena, серед збірників знайшлося місце для призерів попередніх чемпіонатів світу - Олександра Чернецького, бронзового призера 2015 року, і Жана Беленюка, який вигравав бронзу в 2014 році і золото - в 2015-му.

Збірна України: Сергій Стороженко (до 55 кг), Дмитро Цимбалюк (60 кг), Ленур Теміров (63 кг), Денис Дем'янков (67 кг), Парвіз Насібов (72 кг), Дмитро Пишков (77 кг), Андрій Антонюк (82 кг), Жан Беленюк (87 кг), Андрій Гладких (96 кг), Олександр Чернецький (130 кг).

Зазначимо, що на минулорічному чемпіонаті світу українська команда завоювала дві медалі, з яких одне срібло та одна бронза.

Чемпіонат світу пройде 20-28 жовтня з вільної, греко-римської та жіночої боротьби.

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Теги: #греко-римська боротьба#Жан Беленюк