Гімнастка Погранична стала віце-чемпіонкою ЮОІ-2018 з художньої гімнастики

Наша спортсменка завоювала медаль у багатоборстві.

Українська грація Христина Пограничка поповнила скарбницю збірної України двадцятою медаллю на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

За підсумками виступів у чотирьох вправах - зі стрічкою, булавами, обручем і м'ячем 15-річна львів'янка набрала 65,100 балла, що дозволило їй піднятися на другу сходинку п'єдесталу в олімпійському Буенос-Айресі.

Погранична одразу після свого виступу сказала:

"Дуже задоволена здобуттю цієї срібної медалі. На шляху до неї зроблено чимало. Так, сьогодні були помилки, які могли би завадити мені посісти місце на п'єдесталі, але я дуже рада, що впоралася й змогла довести, що гідна медалі ЮОІ. Хочу висловити щирі словам подяки моєму тренеру Ірині Рудій та багатьом іншим тренерами з України, які працювали зі мною, вірили в мене, допомагали. Дякую, Україно, за таку чудову підтримку!".

Таким чином, в активі збірної України сім золотих, шість срібних та сім бронзових нагород.