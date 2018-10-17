Українка Ястремська пройшла до другого кола турніру WTA у Люксембурзі, де зіграє з Мугурусою

Даяна Ястремська в першому матчі на турнірі обіграла американку українського походження Варвару Лепченко.

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська виграла матч першого кола на турнірі WTA в Люксембурзі.

Ястремська обіграла американку українського походження Варвару Лепченко в трьох партіях, повідомляє офіційний сайт змагань.

Даяна Ястремська (Україна) - Варвара Лепченко (США) - 6:2, 6:7, 7:6

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Матч тривав 3 години 2 хвилини. Протягом цього часу Ястремська реалізувала 5 брейк-поінтів, тоді як її суперниця 3 рази брала подачу українки.

Після перемоги у першій партії українка Ястремська мала шість матч-болів у другому сеті, але Лепченко відігралася і перевела гру в третю партію.

У вирішальному сеті вже Лепченко мала перевагу, лідируючи 5:2, але за три наступні гейми Ястремська програла лише два розіграші. Втім, вже за рахунку 6:5 на свою користь американка мала подвійний матчбол на подачі українки. Однак Даяна перевела гру на тай-брейк. Там українка перемогла з рахунком 7:5.

У наступному колі 18-річна Ястремська зустрінеться з другою ракеткою турніру Гарбіньє Мугурусою.