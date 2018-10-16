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Українка Козлова поступилася словенці Якупович в першому колі турніру в Люксембурзі

17:11, 16 жовтня 2018
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Катерина Козлова / btu.org.ua

Вона поступилася словенці Далілі Якупович в трьох партіях.

Катерина Козлова (Україна) - Даліла Якупович (Словенія) 6-7(3), 6-3, 4-6

У вирішальній партії українка повела 2:0 з брейком, але далі виграла лише два гейми до кінця зустрічі. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

Сьогодні ввечері свій матч першого кола в Люксембурзі проведе інша українська тенісистка, 18-річна Даяна Ястремська, чиєю суперницею буде Варвара Лепченко (США).

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Теги: #Катерина Козлова