Українка Козлова поступилася словенці Якупович в першому колі турніру в Люксембурзі

Сьогодні ввечері свій матч першого кола в Люксембурзі проведе 18-річна Даяна Ястремська.

Українка Катерина Козлова не змогла подолати перший раунд турніру WTA в Люксембурзі.

Вона поступилася словенці Далілі Якупович в трьох партіях.

Катерина Козлова (Україна) - Даліла Якупович (Словенія) 6-7(3), 6-3, 4-6

У вирішальній партії українка повела 2:0 з брейком, але далі виграла лише два гейми до кінця зустрічі. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

Сьогодні ввечері свій матч першого кола в Люксембурзі проведе інша українська тенісистка, 18-річна Даяна Ястремська, чиєю суперницею буде Варвара Лепченко (США).