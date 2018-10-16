Українка Козлова поступилася словенці Якупович в першому колі турніру в Люксембурзі
17:11, 16 жовтня 2018Інше
150 0
Сьогодні ввечері свій матч першого кола в Люксембурзі проведе 18-річна Даяна Ястремська.
Катерина Козлова / btu.org.ua
Українка Катерина Козлова не змогла подолати перший раунд турніру WTA в Люксембурзі.
Вона поступилася словенці Далілі Якупович в трьох партіях.
Катерина Козлова (Україна) - Даліла Якупович (Словенія) 6-7(3), 6-3, 4-6
У вирішальній партії українка повела 2:0 з брейком, але далі виграла лише два гейми до кінця зустрічі. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.
Сьогодні ввечері свій матч першого кола в Люксембурзі проведе інша українська тенісистка, 18-річна Даяна Ястремська, чиєю суперницею буде Варвара Лепченко (США).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter