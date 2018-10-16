этот материал доступен на русском

Стаховський програв 32-й ракетці світу Симону в першому колі турніру в Антверпені

16:55, 16 жовтня 2018
Інше
103 0
Сергій Стаховський / btu.org.ua

Сергій Стаховський (Україна) – Жиль Сімон (Франція, 5) – 0:6, 4:6

Раніше тенісисти грали між собою чотири рази, у всіх матчах переміг француз. Відзначимо, що Сергій Стаховський цього тижня продовжив падіння в рейтингу ATP, опустившись на 150-е місце.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сергій Стаховський