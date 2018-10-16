Стаховський програв 32-й ракетці світу Симону в першому колі турніру в Антверпені

На цьому тижні Сергій Стаховський продовжив падіння у рейтингу ATP, опустившись на 150-е місце.

Перша ракетка України Сергій Стаховський у першому колі турніру ATP в Антверпені програв 32-й ракетці світу Жилю Сімону з Франції. Сергій Стаховський (Україна) – Жиль Сімон (Франція, 5) – 0:6, 4:6 Раніше тенісисти грали між собою чотири рази, у всіх матчах переміг француз. Відзначимо, що Сергій Стаховський цього тижня продовжив падіння в рейтингу ATP, опустившись на 150-е місце.

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