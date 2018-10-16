Юні українські олімпійці завоювали ще дві бронзи Ігор в Буенос-Айресі

На рахунку команди вже 19 медалей різного гатунку.

Українські акробати в олімпійському Буенос-Айресі здобули бронзову медаль, яку можна назвати справді історичною.

Наш дует у складі Дарини Плохотнюк та Олександра Мадея посіли 3 місце у змаганнях змішаних пар у спортивній акробатиці на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

У цьому виді спорту вперше розігрувалися нагороди у рамках Юнацьких Олімпіад, тож, наші спортсмени увійшли в історію.

На медальній ноті завершила свій виступ в олімпійському Буенос-Айресі й наша 15-річна представниця спортивної гімнастики Анастасія Бачинська.

У заключному виді змагань серед дівчат у вільних вправах учениця Ганни Лев показала третій результат і додала до "бронзи" у багатоборстві ще одну медаль такого ж ґатунку.

Таким чином, за підсумками чергового дня ЮОІ-2018 в активі збірної України 19 медалей - 7 золотих, 5 срібних та 7 бронзових.