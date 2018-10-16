Два українських тенісиста довічно усунені від офіційних змагань

Брати Олексієнко звинувачуються в багаторазових випадках участі у договірних матчах.

Українські брати-близнюки, Гліб і Вадим Олексієнко довічно усунені від тенісу та оштрафовано на 250 тисяч доларів кожен за «множинні правопорушення, пов'язані з практикою договірних матчів», повідомила в понеділок Антикорупційна служба тенісу (АСТ).

35-річні спортсмени, які не входять у рейтинг топ-1000 кращих гравців в теніс, були визнані винними у порушеннях на турнірах серії Futures у Румунії, Росії, Німеччини та Туреччини в період з червня 2015 року по січень 2016 року, повідомляє Голос Америки.

АСТ виявила, що брати порушили розділи тенісного антикорупційного кодексу, в якому заборонено залучати третю сторону для ставок у матчах, результат яких можна спланувати.

«Висновок про вину та накладення довічної заборони на гру в теніс означає, що він набирає чинності негайно, і обидва гравці не мають права грати або брати участь у будь-яких офіційних турнірах, визнаних керівними органами цього виду спорту», – йдеться в заяві АСТ.