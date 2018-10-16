Метальник молоту Кохан приніс Україні чергове золото Юнацької Олімпіади

Разом з Валерією Іваненко Кохан зробив золотий дубль України у дисципліні метання молоту.

Українська юніорська збірна здобула ще одне золото на Олімпіаді в Буенос-Айресі.

У метанні молоту серед хлопців золото завоював Михайло Кохан, чиї два найкращі результати — за 85 метрів — на 8 метрів краще показників суперників. У Кохана прогнозовано не було жодної конкуренції. Переможний результат нашого легкоатлета у другий змагальний день — 85,14 м. Срібло здобув представник Болгарії Валентин Андреєв — 81,67 м, бронза — у спортсмена з Китаю Кі Вонга — 75,90 м.

Нагадаємо. що у цій же дисципліні, але серед дівчат золото виграла Валерія Іваненко. Вона стала єдиною серед спортсменок, кому вдалося метнути молот за 70 метрів. Її перевага на фініші склала понад 10 метрів.