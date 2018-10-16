Метальник молоту Кохан приніс Україні чергове золото Юнацької Олімпіади
00:45, 16 жовтня 2018Інше
146 0
Разом з Валерією Іваненко Кохан зробив золотий дубль України у дисципліні метання молоту.
Михайло Кохан / IOC
Українська юніорська збірна здобула ще одне золото на Олімпіаді в Буенос-Айресі.
У метанні молоту серед хлопців золото завоював Михайло Кохан, чиї два найкращі результати — за 85 метрів — на 8 метрів краще показників суперників. У Кохана прогнозовано не було жодної конкуренції. Переможний результат нашого легкоатлета у другий змагальний день — 85,14 м. Срібло здобув представник Болгарії Валентин Андреєв — 81,67 м, бронза — у спортсмена з Китаю Кі Вонга — 75,90 м.
Нагадаємо. що у цій же дисципліні, але серед дівчат золото виграла Валерія Іваненко. Вона стала єдиною серед спортсменок, кому вдалося метнути молот за 70 метрів. Її перевага на фініші склала понад 10 метрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter