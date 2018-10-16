Українка Магучих з особистим рекордом взяла золото на Юніорській Олімпіаді у стрибках у висоту

Ярослава Магучих не дала шансів суперницям.

Українка Ярослава Магучих, яку називають головною майбутньою зіркою світових стрибків у висоту, дуже легко і впевнено підтвердила реноме найсильнішої серед юніорів, вигравши золото Юніорської Олімпіади.

Особливістю легкої атлетики на Юніорських іграх є той факт, що усі спортмени змагаються двічі, а потім їхні результати сумуються і визначається золотой медаліст. У стрибках в висоту, щоправда, інтриги не було.

Ярослава Магучих в перший день показала результат 1.92 м, що на 8 см краще, ніж у суперниць. Аналогічно склалася ситуація під час другого підходу - чергові 8 см переваги, але цього разу українці підкорилася висота 1.95 м, її особистий рекорд.

Далі Магучих вирішила не стрибати, хоча раніше заявляла, що планує штурмувати світовий рекорд серед юніорок (1.97 м).