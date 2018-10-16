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Українка Цуренко програла у першому колі Кубка Кремля в Москві

00:20, 16 жовтня 2018
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Леся Цуренко програла в першому колі Кубка Кремля / btu.org.ua

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У своєму першому матчі українка програла шостій сіяній на турнірі росіянці Дар'ї Касаткіній з рахунком 4:6, 6:7.

У першому сеті Цуренко вийшла вперед із брейком - 3:1, а далі до кінця сету зуміла взяти лише один гейм. Доля другої партії вирішувалася на тай-брейку, де Касаткіна була сильнішою - 7:1. Саме вона вийшла у наступний раунд.

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Теги: #Леся Цуренко