Українка Цуренко програла у першому колі Кубка Кремля в Москві

Леся Цуренко поступилася спортсменці з Росії Дар'ї Касаткіній.

Українка Леся Цуренко не змогла подолати перше коло турніру Кубок Кремля у Москві з призовим фондом 790 тисяч доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У своєму першому матчі українка програла шостій сіяній на турнірі росіянці Дар'ї Касаткіній з рахунком 4:6, 6:7.

У першому сеті Цуренко вийшла вперед із брейком - 3:1, а далі до кінця сету зуміла взяти лише один гейм. Доля другої партії вирішувалася на тай-брейку, де Касаткіна була сильнішою - 7:1. Саме вона вийшла у наступний раунд.