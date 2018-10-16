Українка Цуренко програла у першому колі Кубка Кремля в Москві
00:20, 16 жовтня 2018Інше
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Леся Цуренко поступилася спортсменці з Росії Дар'ї Касаткіній.
Леся Цуренко програла в першому колі Кубка Кремля / btu.org.ua
Українка Леся Цуренко не змогла подолати перше коло турніру Кубок Кремля у Москві з призовим фондом 790 тисяч доларів.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У своєму першому матчі українка програла шостій сіяній на турнірі росіянці Дар'ї Касаткіній з рахунком 4:6, 6:7.
У першому сеті Цуренко вийшла вперед із брейком - 3:1, а далі до кінця сету зуміла взяти лише один гейм. Доля другої партії вирішувалася на тай-брейку, де Касаткіна була сильнішою - 7:1. Саме вона вийшла у наступний раунд.
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