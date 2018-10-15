Валерія Іваненко завоювала перше золото українських легкоатлетів на юнацькій Олімпіаді-2018

Чемпіонка Європи серед 18-річних випередила найближчу суперницю більш ніж на 10 метрів.

17-річна українка Валерія Іваненко завоювала золото юнацьких Олімпійських ігор-2018 в метанні 3-кілограмового молота.

На першому етапі змагань чинна чемпіонка Європи U-18 у всіх чотирьох спробах метнула молот на 70-метрову позначку, а в останній показала результат 74,90 м і перевершила свою найближчу переслідувачку єгиптянку Раван Айман Ібрахім Баракат на 5,23 м.

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На другому етапі Іваненко лише раз зуміла подолати позначку в 70 метрів – 72,08 м у третій спробі, але все одно залишилася недосяжною для Айман Ібрахім Баракат, яка показала результат 66,50 м.

В результаті, сума результатів Іваненко на двох етапах змагань в метанні молота виявилася більше суми найближчої переслідувачки на 10,81 м. Таким чином, збірна України завоювала перше золото юнацьких Олімпійських ігор-2018 в легкій атлетиці.

Нагадаємо, Іваненко є рекордсменкою України U-18.

Зазначимо, що це п'ята золота медаль в активі українців на Юнацькій олімпіаді. Зараз в активі нашої збірної 15 нагород: п'ять золотих, п'ять срібних і п'ять бронзових.