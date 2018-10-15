Українка Мельник встановила світовий рекорд у жимі лежачи

Тетяна Мельник побила рекорд іншої українки, Антоніни Марченко.

Українська важкоатлетка Тетяна Мельник встановила новий світовий рекорд у жимі лежачи у ваговій категорії до 72 кілограм на турнірі в Люксембурзі, повідомляє видання Xsport.ua.

Українці скорився результат в 180,5 кілограм. Вона на 500 грам перевершила попередній світовий рекорд, який встановила інша українка Антоніна Марченко в травні цього року.

Відзначимо, що в минулому році Тетяна Мельник стала срібною призеркою Всесвітніх ігор-2017 з пауерліфтингу.