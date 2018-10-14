З прицілом на Олімпіаду: українські каратисти завоювали у Токіо дві медалі

На етапі Прем’єр-ліги WKF бронзові нагороди вибороли Ігор Угніч і Галина Мельник.

12-14 жовтня в Токіо пройшов етап Прем’єр Ліги WKF з карате. Збірна України вперше виступала на турнірі в столиці майбутньої Олімпіади-2020. Дебют виявився результативним - в нашому активі дві бронзові медалі.

Про це повідомлили УНІАН у прес-службі Української федерації карате.

Змагання в залі Tokyo Budokan стали останнім етапом Прем’єр Ліги WKF 2018 та останнім стартом перед чемпіонатом світу, який пройде в Мадриді 6-11 листопада. Важливо було перевірити сили напередодні головного турніру року та здобути рейтингові очки для олімпійського заліку.

Тому і склад учасників був сильним, і боротьба – запеклою.

Цього разу дістатися фіналу з українських спортсменів не вдалося нікому. А от право поборотися за бронзу здобули п’ятеро наших каратистів. На жаль, двоє з них змагалися між собою. Але тут медаль нам була принаймні гарантована. Її в двобої з Олегом Філіповичем виборов Ігор Угніч, це був бронзовий фінал у чоловічому куміте до 60 кг.

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Якщо Олег дійшов до півфіналу, де мінімально поступився майбутньому чемпіону французові Каджіту Канагасінгаму (5:6), то Ігор програв тому ж французу в першій сутичці (2:2, за першим набраним балом), а потім йшов до бронзового фіналу через втішні бої. Він здолав суперників з Узбекистану та Азербайджану, а бронзовий фінал виграв у Філіповича з рахунком 6:0.

Другу бронзу для України виграла Галина Мельник (до 68 кг). Львів’янка спочатку перемогла Чао Чжу (Тайпей) – 3:0, потім за хантеєм за рахунку 0:0 виграла у Васілікі Панециду (Греція), а в третьому двобої завдала поразки українці Ірині Зарецькій, яка виступає за Азербайджан – 3:1. У півфіналі знов за хантеєм Галина поступилася 3-му номеру світового рейтингу Єлені Кірічі з Швейцарії. А у бронзовому фіналі впевнено перемогла Луану Дебатті з Бельгії – 2:0.

Радість медалістів розділяють їхні тренери – Микола Сіраковський та Антон Нікулін.

П’яті місця, окрім Олега Філіповича, посіли наші чоловічі лідери – Станіслав Горуна (до 75 кг) і Валерій Чоботар (до 84 кг). Стас дійшов до півфіналу, розгромивши суперників з Бельгії (8:0), Ямайки (7:0) та Іспанії (9:2). У півфіналі наш капітан поступився японцеві Юта Морі – 0:2. А в бронзовому фіналі вже вкотре цього року зустрівся з непоступливим угорцем Габором Харшпатакі, який на цей раз переміг – 4:3.

Валерій Чоботар у третьому колі програв японцеві Рікіто Шимаді (3:4) та завдяки тому, що японець пройшов у фінал, отримав можливість поборотися за бронзу. До бронзового фіналу чернівчанин вийшов, здолавши легендарного грека Георгіоса Цаноса (4:3), але вирішальний бій програв Ігорю Чикмарьову з Казахстану – 1:6.

Киянин Гнат Пак (до 61 кг) провів чотири бої та посів 7-е місце.

Нашим провідним зіркам на цей раз не дуже пощастило. Анжеліка Терлюга та Катерина Крива провели по три бої, Аніта Серьогіна – два.