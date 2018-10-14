Запорізький Мотор здобув першу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів, обігравши Загреб

Перемога дозволила українській команді залишити останнє місце в групі В.

Чемпіон України з гандболу «Мотор» у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів за всіма статтями переграв хорватський «Загреб». Про це повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

На домашній арені «Юність» запорожці, яких менше тижня тому очолив Микола Степанець, перемогли з рахунком 35:27. Таким чином, «Мотор» завоював свої перші очки в груповому турнірі і повернувся в боротьбу за вихід у плей-офф.

Найрезультативнішими у складі господарів стали розігруючий Борис Пуховский (7 голів) і лінійний Максим Бабічев (6). У воротах надійно відстояли Геннадій Комок (10 сейвів) і Віктор Кірєєв (3 сейви), що вийшов на заміну по ходу другого тайму.

«Мотор» (Україна) - «Загреб» (Хорватія) 35:27 (17:13)

14 жовтня. Ліга чемпіонів. Запоріжжя. ДС «Юність»

«Мотор»: Комок 33%, Кірєєв 30%; Бабічев 6/8, Козакевич 5/5, Малашинскас 4/8, Пуховський 7/9, Денисов 4/4, Кус, Пачковскі 3/5, Шинкель 0/1, Пешевскі 3/5, Сорока 2/2, Буйненко 0/1, Донцов, Тютюнник, Кубатко 1/1.

Тренер — Микола Степанець.

"Мотор" здобув першу перемогу в п'яти матчах Ліги чемпіонів і ділить 6-8 місця в групі В. До наступного раунду турніру вийдуть 6 команд, а 7-а і 8-ма припинять виступи.