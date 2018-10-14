Збірна України завоювала 20 медалей на молодіжному чемпіонаті світу з самбо

У завершальний день турніру чемпіонкою світу стала українка Алла Бегеба.

Відразу 20 нагород різного гатунку завоювала збірна України з самбо на молодіжному чемпіонаті світу, який з 12-го по 14 жовтня проходив у Тбілісі.

У завершальний день змагань - у неділю, 14 жовтня - Алла Бегеба принесла до скарбнички України єдине золото, повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України.

У фіналі категорії до 48 кілограмів у дівчат представниця Івано-Франківщини виграла у Мушарраф Ібодуллаєвої з Киргизстану з перевагою в один бал - 3:2. І в столиці Грузії у святковий для нашої держави день пролунав гімн України.

Загалом наші спортсмени завоювали одну золоту, п'ять срібних і 14 бронзових медалей.

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Окрім чемпіонки Алли Бегеби, на п'єдестал пошани підіймалися срібні призери Ірина Логойда (Одеська обл., у змаганнях дівчат у вазі до 75 кілограмів), Марія Меркулова (дівчата, понад 75 кг, Дніпропетровська обл.), Владислава Нецвіт (юніорки, до 60 кг, Харківська обл.), Єлизавета Горб (юніорки, понад 80 кг, Дніпропетровська обл.) і Катерина Саблєва (юніорки, до 44 кг, Івано-Франківська обл.).

Володарями бронзових нагород молодіжного чемпіонату світу стали Катерина Хомяк (юніорки, до 56 кг, Житомирська обл.), Катерина Москальова (юніорки, до 68 кг, Дніпропетровська обл.), Віталій Терентьєв (юніори, до 48 кг, Миколаївська обл.), Денис Раєвський (юнаки, до 60 кг, Харківська обл.), Назар Шадрін (юнаки, до 75 кг, Херсонська обл.), Вікторія Гапон (юніорки, до 72 кг, Житомирська обл.), Михайло Свідрак (юніори, до 68 кг, Івано-Франківська обл.), Станіслав Сергійчук (юнаки, до 81 кг, Хмельницька обл.), Ярослав Давидчук (юніори, до 90 кг, Хмельницька обл.), Владислав Березка (юніори, понад 100 кг, Харківська обл.), Марія Рибачук (дівчата, до 60 кг, Одеська обл.), Катерина Скора (юніорки, до 64 кг, Дніпропетровська обл.), Ганна Антикало (юніорки, до 80 кг, Миколаївська обл.), Даниїл Шевченко (юніори, до 74 кг, Дніпропетровська обл.).

У молодіжному чемпіонаті світу брали участь близько 300 спортсменів. Збірну України представляли 39 атлетів.