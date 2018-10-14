18-річна українка Ястремська виграла престижний тенісний турнір в Гонконзі (відео)

Наша спортсменка обіграла у фіналі китаянку Ван Цян.

У Гонконзі завершився фінал тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open 2018, в якому українка Даяна Ястремська обіграла Ван Цян з Китаю.

Матч завершився несподівано легкою перемогою нашої спортсменки з рахунком 6:2, 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Тейп на правій нозі китаянки, ймовірно, не дозволяв Цян повною мірою реалізувати свої здібності і сковував її рухи. Тим не менш, перевага українки була занадто великою, щоб щось дозволило засумніватися у її перевазі.

Матч тривав трохи більше години і за цей час наша спортсменка дозволила суперниці виграти лише три гейми. А рівна боротьба в грі точилася лише до рахунку 3:2 у першій партії, після чого українка мала повну перевагу.

Таким чином, 18-річна Ястремська виграла свій перший титул у кар'єрі в турнірах WTA.