18-річна українка Ястремська виграла престижний тенісний турнір в Гонконзі (відео)
У Гонконзі завершився фінал тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open 2018, в якому українка Даяна Ястремська обіграла Ван Цян з Китаю.
Матч завершився несподівано легкою перемогою нашої спортсменки з рахунком 6:2, 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Тейп на правій нозі китаянки, ймовірно, не дозволяв Цян повною мірою реалізувати свої здібності і сковував її рухи. Тим не менш, перевага українки була занадто великою, щоб щось дозволило засумніватися у її перевазі.
Матч тривав трохи більше години і за цей час наша спортсменка дозволила суперниці виграти лише три гейми. А рівна боротьба в грі точилася лише до рахунку 3:2 у першій партії, після чого українка мала повну перевагу.
Таким чином, 18-річна Ястремська виграла свій перший титул у кар'єрі в турнірах WTA.
Dayana Yastremska has done it! 👏😀 She claims her first WTA title at the @HKTennisOpen!— WTA (@WTA) October 14, 2018
Gets the victory over Wang 6-2, 6-1! 🏆 pic.twitter.com/nbIMeJc9dv