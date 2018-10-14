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Юні українські олімпійці завоювали два срібла Ігор в Буенос-Айресі за день

12:27, 14 жовтня 2018
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Чудик завоювала срібло ЮОІ-2018 у боротьбі / noc-ukr.org

Наша представниця стрибків у воду Софія Лискун з результатом 406.10 здобуває срібну нагороду на 10-метровій вишці, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Медаль Софії стала десятою нагородою збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх-2018. 

Згодом, ще одну олімпійську медаль в скарбницю збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх принесла наша представниця вільної боротьби Оксана Чудик.

У ваговій категорії до 65 кг лише у фіналі українка поступилася срібній призерці чемпіонату світу серед кадетів з Китаю Жоу Ксінру й виборола звання віце-чемпіонки Юнацьких Олімпійських ігор-2018.

В активні українців наразі 11 нагород олімпійського Буенос-Айреса - чотири золотих, чотири срібних та три бронзових.

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Теги: #Олімпіада#Юнацькі Олімпійські ігри-2018