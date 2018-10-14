Юні українські олімпійці завоювали два срібла Ігор в Буенос-Айресі за день

Медал команді принесли Софія Лискун у стрибках в воду та Оксана Чудик у вільній боротьбі.

Черговий день змагань в олімпійському Буенос-Айресі подарува спортивній Україні нові здобутки та медалі.

Наша представниця стрибків у воду Софія Лискун з результатом 406.10 здобуває срібну нагороду на 10-метровій вишці, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Медаль Софії стала десятою нагородою збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх-2018.

Згодом, ще одну олімпійську медаль в скарбницю збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх принесла наша представниця вільної боротьби Оксана Чудик.

У ваговій категорії до 65 кг лише у фіналі українка поступилася срібній призерці чемпіонату світу серед кадетів з Китаю Жоу Ксінру й виборола звання віце-чемпіонки Юнацьких Олімпійських ігор-2018.

В активні українців наразі 11 нагород олімпійського Буенос-Айреса - чотири золотих, чотири срібних та три бронзових.