Юні українські олімпійці завоювали два срібла та дві бронзи за день Ігор-2018

Таким чином, за підсумками шести днів Юнацької Олімпіади українські спортсмени здобули вже 9 медалей (4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові).

В аргентинському Буенос-Айресі наша Анастасія Прозорова переписує історію українського бадмінтону.

На ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх українка та її товариші по команді Omega здобули «срібло» у змаганнях змішаних команд, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У фіналі команда 17-річної харків'янки дала справжній бій, але все ж поступилася суперникам з Alpha (110:106).

Разом з нашою Настею на другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли Маркус Барт з Норвегії, Оскар Го з Нової Зеландії, Кім Чан Хо з Фіджи, Кунлавут Вітідсарн з Тайланду, Хуан Иньсуан з Тайвані, Леоніс Уе з Франції та Ву Ті Ан Ту з В'єтнаму.

Відзначимо, що це перша олімпійська нагорода в історії українського бадмінтону.

Ще одну медаль в скарбничку збірної України на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі приніс наш представник кульової стрільби Дмитро Гонта.

У змішаних командних змаганнях в стрільбі з пістолета на 10 метрів українець разом з мексиканкою Андреа Вікторією Ібарра Міранда посів 3 місце.

Денис Кесіль приніс рідній країні срібну нагороду у плаванні. Дистанцію 200 м баттерфляєм представник Кривого Рогу, якому за тиждень виповниться 18, подолав за 1.55,89, поступившись лише угорцю Крістофу Мілаку (1.54,89).

Відзначимо, що це була перша срібна медаль для збірної України у Буенос-Айресі.

Нарешті, 15-річна гімнастка Анастасія Бачинська підтвердила високе реноме української школи спортивної гімнастики і посіла 3 місце у фіналі багатоборства.

Результат нашої спортсменки 52,322, попереду лише Джорджия Вілла з Італії (54,066) та Амелі Морган з Великобританії (53,432).

Таким чином, за підсумками шести днів Юнацької Олімпіади українські спортсмени здобули 9 медалей (4 золоті, 2 срібні та 3 бронзові).