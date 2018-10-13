Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру в Гонконзі, Світоліна програла у чвертьфіналі

18-річна українка вперше вийшла у фінал тенісного турніру серії WTA.

У Гонконзі завершився матч 1/2 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open 2018 серії WTA, в якому українка Даяна Ястремська обіграла Шуай Женг з Китаю і вперше в кар'єрі вийшла у фінал змагання серії WTA.

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка мала перевагу в обох партіях і двічі зробив по одному брейку, чого цілком вистачило для підсумкової перемоги.

У фіналі, який відбудеться в неділю, 14 жовтня, 18-річна українка зіграє з переможницею матчу Мугуруса (Іспанія) - Ван (Китай)

Раніше, у відкладеному напередодні через дощ матчі 1/4 фіналу українка Еліна Світоліна програла Ван з рахунком 2:6, 4:6.