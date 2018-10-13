Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру в Гонконзі, Світоліна програла у чвертьфіналі
11:25, 13 жовтня 2018Інше
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18-річна українка вперше вийшла у фінал тенісного турніру серії WTA.
Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру в Гонконзі / hktennisopen.hk
У Гонконзі завершився матч 1/2 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open 2018 серії WTA, в якому українка Даяна Ястремська обіграла Шуай Женг з Китаю і вперше в кар'єрі вийшла у фінал змагання серії WTA.
Матч завершився з рахунком 7:5, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка мала перевагу в обох партіях і двічі зробив по одному брейку, чого цілком вистачило для підсумкової перемоги.
У фіналі, який відбудеться в неділю, 14 жовтня, 18-річна українка зіграє з переможницею матчу Мугуруса (Іспанія) - Ван (Китай)
Раніше, у відкладеному напередодні через дощ матчі 1/4 фіналу українка Еліна Світоліна програла Ван з рахунком 2:6, 4:6.
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