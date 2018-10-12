Світоліна і Ван будуть догравати матч 1/4 фіналу турніру у Гонконзі завтра

Тенісистки не встигли закінчити свій поєдинок через дощ.

У Гонконзі триває тенісний турнір Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International, в рамках якого сьогодні не був дограний матч 1/4 фіналу між українкою Еліною Світоліною і Ван Цян з Китаю.

Матч був перерваний за рахунку 2:6, 2:5 (30:15) на користь китайської спортсменки, повідомляє Великий теніс України,

Матч був зупинений через дощ і буде продовжений у суботу, 13 жовтня.

Раніше дівчата зустрічалися в турі три рази і всі матчі в свій актив записала українка. Їх останній очний поєдинок відбувся на US Open цього року, де Світоліна вперше обіграла Ван у двох партіях.

26-річна китаянка після поразки на Відкритому чемпіонаті США від Еліни Світоліної виступає на кортах в Азії п'ятий тиждень поспіль. За цей час, не враховуючи результати в Гонконзі, Ван Цян виграла 15 матчів і програла 3.