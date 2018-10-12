Олімпійська чемпіонка Подкопаєва: Росія — агресор, а Донецьк був, є і буде українським

Титулована спортсменка з Донецька розповіла про те, як ставиться до подій на Донбасі і чому не може відвідати рідне місто і побачити тренерів, з якими починала займатися спортом.

Олімпійська чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва висловилася щодо політичної ситуації в Україні.

Зокрема, вона повідомила, що вже тривалий час не може з'їздити на батьківщину в Донецьк через військові дії на Донбасі, які почалися через Росію, повідомляє SportArena з посиланням на 112 телеканал.

«Так, для мене Росія агресор. У 2014 році Росія анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі. З тих пір Я не можу поїхати в Донецьк на могилу бабусі й діда, не можу провідати своїх тренерів, які живуть там.

Ми, звичайно, чесно кажучи, спочатку спробували з'ясувати нашу точку зору, нашу позицію. Зрозуміла, що там уже далеко все зайшло, що пропаганда робить свою справу, і ми все-таки по різні сторони. І мене ранить, що ми, рідні, близькі люди, що не знайшли якісь точки дотику.

Мої перші тренери залишилися там, зал функціонує, там проводять змагання. Але коли я бачу прапори, не жовто-блакитні — боляче. Для мене Донецьк був, є і буде Україною.

Ніколи, навіть в страшному сні не могла уявити, що Росія нападе. Тому що з Росією нас пов'язує історія. Може, не завжди була найприємнішою, але це наше життя. Почавши всю цю катавасію, ці військові дії розпалили вогонь між двома, взагалі-то, братніми державами.

При тому, що культурно, економічно у нас багато спільного, дуже багато спільного. При тому, що соціологічні опитування показують, що українці бачать себе в ЄС, ми все для цього робимо, молодь дивиться вперед. Всі хочуть жити в красі, і в достатку, щоб праця був сплачений по заслугах. Може бути по-дитячому, але я сподіваюся і вірю, що найближчим часом військові дії на Донбасі припиняться, коли буде підписаний мирний договір.

Сьогодні була у військовому госпіталі. Кожен раз, коли я приїжджаю в Україну, я приходжу до хлопців. Мої подруги день у день приходять туди, дбають про поранених. Бачимо борт за бортом, поранені надходять і надходять. Якщо нам здається, що все затихло, то ні. Цього не сталося.

Я щоразу кажу: «Хлопці, спасибі вам велике, що ви даєте нам можливість дивитися на це сонце. Дихати цим повітрям, посміхатися, радіти, виховувати наших дітей». Тому цей момент дуже болючий для всіх, коли гинуть наші найкращі, вже не вистачає сил, коли це все закінчиться», — сказала Подкопаєва в інтерв'ю 112 Україна.

Лілія Подкопаєва є чемпіонкою Олімпійських ігор 1996 року, а також неодноразово ставала призеркою різних турнірів зі спортивної гімнастики. Загалом на її рахунку 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей.