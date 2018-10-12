В Україні створена Громадська спілка діячів фізичної культури та спорту

Ініціаторами об’єднання виступила група діячів фізичної культури та спорту, серед яких відомі спортсмени, керівники спортивних федерацій та фізкультурно- спортивних товариств.

В Україні з'явилася громадська спілка / УНІАН В Україні з'явилася громадська спілка / УНІАН

Сьогодні у Києві було оголошено про створення Громадської спілки діячів фізичної культури та спорту України.

Як було зазначено на прес-конференції в УНІАН, ініціаторами об’єднання виступила група діячів фізичної культури та спорту, серед яких відомі спортсмени, керівники спортивних федерацій та фізкультурно-спортивних товариств.

Об'єднання презентували президент Федерації боксу України Володимир Продивус, перший заступник голови ФСТ «Динамо» України Віктор Корж, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, президент Федерації сучасного п’ятиборства України Ігор Панін, олімпійський чемпіон Ельбрус Тедеєв, голова Всеукраїнського ФСТ «Колос» Олександр Мендусь.

«Ми занепокоєні ситуацією, яка склалася в спортивній галузі останніми роками. Це пов’язано з рівнем фінансування, недостатнім соціальним та правовим захистом працівників фізичної культури та спорту, скороченням спортивних шкіл в більшості регіонів України, - йдеться в заяві представників Спілки. - Щоб змінити ситуацію, потрібні реальні та дієві реформи в сфері спорту».

Пріоритетними завданнями Спілки на першому етапі буде розробка основних документів з реформування сфери фізичної культури та спорту з урахуванням найкращих зразків світової практики, а також реалізація низки заходів в сфері соціального захисту, в тому числі, шляхом надання пропозицій щодо правового врегулювання статусу спортсмена, створення профспілки працівників галузі тощо.

Презентуючи організацію, президент Федерації боксу України зазначив: "Ціль новоствореної спілки – звернути увагу громадськості на нагальні проблеми сьогодення, виховання нашого майбутнього, наших дітей. Адже протягом 27 років нам кажуть, що у держави немає грошей на фінансування спортивної галузі. Посилаються на економічну кризу, нестачу коштів тощо. Разом з тим, постійно закриваються спортшколи, секції з різних видів спорту. Натомість, по телебаченню повним ходом йде реклама алкоголю, тютюну, сцени насилля та беззаконня. Це все бачать наші діти, яким кудись потрібно використовувати свою енергію. Ми категорично не будемо миритися з цією ситуацією. Ми вимагаємо у держави звернути увагу на питання фінансування дитячого і масового спорту. Україна захопила лідерство в Європі з дитячого алкоголізму. 50 відсотків хлопчиків й 25 відсотків дівчат з 12 років починають вживати алкоголь. Це – жахливі цифри. Ми повинні домогтися відновлення фінансування спортивної галузі в державі в повному обсязі. В Україні повинна існувати широка мережа спортивних шкіл, секцій, повинні бути спортивні майданчики. Діти повинні мати можливість займатися спортом. Як кажуть, у здоровому тілі – здоровий дух".

У свою чергу, перший заступник голови ФСТ «Динамо» України відзначив: "Ідея створення організації полягає у сприянні зникненню прогалин у законодавстві стосовно дитячого та масового спорту й фізичної культури. Держава має сприяти не тільки фінансуванню секцій, а й заохочувати спеціалістів, які можуть потенційно в них працювати. Натомість, сьогодні склалася ситуація, коли провідні в недавньому минулому спортсмени залишають країну в пошуках кращої долі. Наведу декілька прикладів – уславлені гімнасти Ігор Коробчинський та Рустам Шаріпов мешкають та працюють в США, ряд провідних представниць української художньої гімнастики – в пошуках кращої долі на півдні Європи – Іспанія, Італія, Франція. І таки приклади далеко не поодинокі, їх безліч".

А президент Федерації біатлону України наголосив: "Є багато питань, які спортивній громадськості треба вирішувати разом. Ми частково вже зібралися й тепер закликаємо представників інших федерацій обов'язково приєднуватися до нас. Питання фінансування спорту – дуже важливе. Й не лише з точки зору масового чи дитячого спорту, а й з боку професійного спорту. Як приклад, наведу нашу ситуацію, коли в Тернополі закрили базу для занять біатлоном. Між іншим, вихованкою тієї школи є олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна", - сказав Бринзак.

Він зауважив, що питання фінансування спорту стосується всієї вертикалі – від дитячого/масового спорту до спорту найвищих досягнень.

"Тому створення такої спілки – абсолютно правильне, нагальне й своєчасне", - наголосив президент Федерації біатлону України.