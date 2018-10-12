Ястремська обіграла словачку Кучову і вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA

Українська тенісистка досягла хорошого результату на турнірі в Азії.

У Гонконзі завершився перший матч 1/4 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International, в якому українка Даяна Ястремська зустрічалася з Крістіной Кучовою зі Словаччини.

Матч завершився з рахунком 7:6, 6:2 на користь нашої спортсменки, повідомляє Великий теніс України.

По ходу першої партії українка поступалася 0-4, але зуміла відіграти сетболи і два брейка. На тайбрейку Даяна також програвала (1-3), потім взяла п'ять розіграшів поспіль, але жоден з сетболів не реалізувала. За рахунку 6-6 Ястремська бере два очки поспіль і записує сет у свій актив.

У другому сеті суперниця не отримала жодного шансу на брейк, а Ястремська реалізувала брейкпоінти у двох геймах і довела поєдинок до перемоги.

Раніше в цьому році Ястремська виступила в півфіналі турніру WTA в Чикаго, але в парному розряді (з Євгенією Родіною).

Для 18-річної українки сьогодні був другий чвертьфінал у WTA-турі в одиночній сітці. Вперше до цієї стадії змагань Даяна дійшла в минулому сезоні в Стамбулі. Тоді наша тенісистка була близька до перемоги, але втримати перевагу в рахунку проти Яни Чепелової не зуміла.

У півфіналі Даяна Ястремська зіграє з переможницею матчу Дар'я Гаврилова - Чжан Шуай.