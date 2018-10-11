Світоліна витратила менше години, щоб вийти у чвертьфінал тенісного турніру в Гонконзі

Українка у матчі 1/8 фіналу розгромила Нао Хібіно з Японії.

У Гонконзі завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International з участю кращої тенісистки України та п'ятої у світовому рейтингу Еліни Світоліної.

Українка разгромала Хібіно з рахунком 6:0, 6:3 і вийшла до чвертьфіналу, повідомляє Великий теніс України.

Світоліна і Хібіно вперше зустрілися на корті. Минулого року дівчата повинні були зіграти одна з одною в Куала-Лумпурі, але тоді Еліна Світоліна знялася з гри ще до її початку.

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Сьогодні для перемоги нашій тенісистці знадобилося 58 хвилин. У першому сеті Світоліна оформила три брейка, а у другій партії взяла два гейми на подачі суперниці. Хібіно, 125-а в рейтингу WTA, виконала один брейк за матч. У Гонконзі японка пройшла кваліфікацію, а на старті основного турніру перемогла Саманту Стосур.

В 1/4 фіналу на українку чекає поєдинок проти 24-ї ракетки світу Ван Цян. Світоліна обігравала китаянку у всіх трьох попередніх матчах, в тому числі двічі у цьому році (Дубай, US Open). Ван Цян після поразки від Еліни Світоліної в Нью-Йорку виступила на кортах в Хіросімі, Гуанчжоу, Ухані і Пекіні, де провела 18 матчів і виграла у 15 з них.