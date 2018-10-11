Гімнаст Чепурний приніс Україні четверте золото на Юнацьких Олімпійських іграх

Українець переміг у командних змаганнях з мультидисциплін гімнастики.

15-річний український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту нагороду Юнацьких олімпійських ігор-2018 в командних змаганнях з мультидисциплін гімнастики.

Українець переміг у змаганнях у Буенос-Айресі у складі "Команди Сімони Байлз".

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

До команди разом з українцем Назаром Чепурним увійшли Крістіан Балаш з Угорщини, Руан Лендж з ПАР, Тамара Аніка Онг з Сінгапуру, Фам Ну Фуонг з В'єтнаму, Альба Петіско з Іспанії, болгарська змішана пара в акробатиці Маріела Костадінова/Панайот Дімітров, представниці художньої гімнастики Таліса Торретті з Італії, росіянка Дарія Трубнікова, Єлизавета Лузан з Азербайджану, а також батутисти Ліам Крісті з Австралії та китаєць Фань Сіньі.

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За регламентом змагань, переможець мультидисциплінної першості визначався за сумою індивідуальних місць членів команди, показаних у кваліфікаційних змаганнях кожної дисципліни відповідно. Команда з найменшою сумою і піднялася на першу сходинку п'єдесталу (293 очки). Друге місце посіла "Команда Макса Уітлока" (349), третє - "Команда Оксани Чусовітіної" (352).

Голова НОК України Сергій Бубка привітав Назара Чепурного і його тренера Ірину Надюк з успіхом і побажав удачі у фіналі особистого багатоборства, що відбудеться сьогодні.

В українських спортсменів на Юнацьких Олімпійських іграх вже чотири золоті нагороди. До цього на вищу сходинку п'єдесталу піднімалися фехтувальниця Катерина Чорній (двічі) і веслувальник Іван Тищенко.