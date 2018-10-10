Фехтувальниця Чорній принесла третє золото збірній України на юнацькій Олімпіаді

Українка завоювала другу особисту золоту медаль в командному турнірі.

У Буенос-Айресі (Аргентина) завершилися командні змагання з фехтування, де українка Катерина Чорній завоювала золоту медаль.

Слідом за особистими змаганнями наша спортсменка досягла успіху в командних, повідомляє офіційний сайт змагань.

У складі команди Європа-1 українка виграла у змішаному командному турнірі у Азії/Океанії-1 у фінальному матчі з рахунком 28:25.

Чорній виходила на доріжку в останньому мікроматчі, при загальному рахунку 20:17. Наша спортсменка в бою з представницею Гонконгу зуміла втримати рівновагу - 8:8, і зберегти загальну перевагу своєї команди.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 3 золоті медалі та 1 бронзова.

Як повідомляв УНІАН, літні Юнацькі олімпійські ігри проходять у столиці Аргентини з 6 по 16 жовтня.