Українець Тищенко став чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор в академічному веслуванні
17:28, 10 жовтня 2018Інше
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Наш спортсмен приніс у скарбничку української команди третю медаль - 2 золота і 1 бронза.
Тищенко став чемпіоном ЮОІ в академічному веслуванні / noc-ukr.org
В четвертий день юнацьких Олімпійських ігор, які проходять в Буенос-Айресі, українські олімпійці завоювали золоту медаль в академічному веслуванні.
Наш весляр Іван Тищенко, який пройшов кваліфікацію в одиночці з п'ятим результатом, вигравав всі подальші свої заїзди, в тому числі сьогоднішні півфінальний і фінальний, повідомляє Isport.
У вирішальному заїзді Тищенко показав час 1:32.47, випередивши суперників з Білорусі та Австралії.
Як повідомляв УНІАН, це третя медаль України на юнацьких Олімпійських ігор після бронзи в перший день в дзюдо і золота в другій - у фехтуванні.
Isport
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