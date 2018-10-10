Українець Тищенко став чемпіоном юнацьких Олімпійських ігор в академічному веслуванні

Наш спортсмен приніс у скарбничку української команди третю медаль - 2 золота і 1 бронза.

В четвертий день юнацьких Олімпійських ігор, які проходять в Буенос-Айресі, українські олімпійці завоювали золоту медаль в академічному веслуванні.

Наш весляр Іван Тищенко, який пройшов кваліфікацію в одиночці з п'ятим результатом, вигравав всі подальші свої заїзди, в тому числі сьогоднішні півфінальний і фінальний, повідомляє Isport.

У вирішальному заїзді Тищенко показав час 1:32.47, випередивши суперників з Білорусі та Австралії.

Як повідомляв УНІАН, це третя медаль України на юнацьких Олімпійських ігор після бронзи в перший день в дзюдо і золота в другій - у фехтуванні.