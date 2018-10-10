Українка Ястремська пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру у Гонконзі

Даяна Ястремська взяла реванш у Чжен Сайсай за поразку в Пекіні.

У Гонконзі завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру Prudential Hong Kong Tennis Open серії WTA International в якому українка Даяна Ястремська обіграла Чжен Сайсай з Китаю.

Матч завершився з рахунком 6:3,, 6:3, повідомляє Великий теніс України.

Дівчата зустрілися на корті вдруге за останні два тижні. На турнірі в Пекіні в кінці вересня Сайсай Чжен святкувала перемогу над українкою в двох партіях.

Цього разу, вже у першому сеті Ястремська оформила два брейка і вела 5-1. Даяна не подала на партію в сьомому геймі, але реалізувала сетболи за рахунку 5-3. По ходу другої партії суперниці двічі обмінялися брейками (3-3), а потім три гейми поспіль у свій актив записала Ястремська, оформивши путівку в чвертьфінал з четвертого матчболу на подачі китаянки (подвійна помилка).

Наступна суперниця Даяни Ястремської визначиться в матчі Вікторія Томова - Крістіна Кучова.

18-річна українка вже грала в 1/4 фіналу на турнірах WTA в Стамбулі в минулому сезоні.