Українка Козлова достроково завершила боротьбу у першому раунді на тенісному турнірі в Китаї

Наша спортсменка відмовилася від продовження гри за рахунку 1:4.

В Тяньцзіні (Китай) завершився матч першого кола тенісного турніру Tianjin Open серії WTA International, в якому українка Катерина Козлова поступилася своїй суперниці вже після п'яти геймів першого сету.

Гра проти Барбори Крейчикової з Чехії була перервана за ініціативою Козлової при рахунку 1:4 в першому сеті, повідомляє Великий теніс України.

Вже після кількох стартових геймів Козлова звернулася за допомогою до фізіотерапевта.

Обмінявшись брейками, суперниці провели два затяжних гейми: українка з п'ятого брейкпоинта втратила подачу, а Крейчікова втримала відрив, відігравши два шанси на брейк. Далі українська тенісистка відмовилася від продовження боротьби після 37 хвилин на корті.

Чешка в другому колі зустрінеться з переможницею матчу Марія Саккарі - Кеті Бултер.