Українка Козлова достроково завершила боротьбу у першому раунді на тенісному турнірі в Китаї
В Тяньцзіні (Китай) завершився матч першого кола тенісного турніру Tianjin Open серії WTA International, в якому українка Катерина Козлова поступилася своїй суперниці вже після п'яти геймів першого сету.
Гра проти Барбори Крейчикової з Чехії була перервана за ініціативою Козлової при рахунку 1:4 в першому сеті, повідомляє Великий теніс України.
Вже після кількох стартових геймів Козлова звернулася за допомогою до фізіотерапевта.
Обмінявшись брейками, суперниці провели два затяжних гейми: українка з п'ятого брейкпоинта втратила подачу, а Крейчікова втримала відрив, відігравши два шанси на брейк. Далі українська тенісистка відмовилася від продовження боротьби після 37 хвилин на корті.
Чешка в другому колі зустрінеться з переможницею матчу Марія Саккарі - Кеті Бултер.