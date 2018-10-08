Українка пірнула без допоміжного спорядження на глибину 70 метрів, встановивши світовий рекорд

Це пірнання принесло Наталії Жарковій золото чемпіонату світу з фрідайвингу.

На чемпіонаті світу з фрідайвингу (за версією CMAS) в місті Каш (Туреччина) українка Наталія Жаркова встановила світовий рекорд у категорії CNF, пірнувши без допоміжного спорядження на глибину 70 метрів!

Це пірнання принесло Наталії золото чемпіонату світу у цій дисципліні. Рекорд і золото Наталія поділила з італійською спортсменкою Алесею Дзеккіні.

Також, як повідомляє Спортивний комітет України зі ссилкою на Deep Division, українка виборола золото і ще один світовий рекорд у дисципліні CWT BF, пірнувши на глибину 89 метрів.

Нагадаємо, що фрідайвинг - підводне плавання із затримкою дихання.

Як повідомляв УНІАН, дніпрянин Андрій Хветкевич без спорядження пірнув на 71 метр і побив рекорд України та США.