Призначений новий головний тренер запорізького Мотора

В команду повернувся Микола Степанець.

Чемпіон України з гандболу запорізький "Мотор" через чотири дні після звільнення Патріка Ромбела оголосив про призначення нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт запорізької команди, "Мотор" в черговий раз очолив Микола Степанець. Досвідчений український фахівець покликаний виправити становище, в якому клуб опинився в Лізі чемпіонів після чотирьох поразок поспіль.

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Під керівництвом Степанця «Мотор» 10 жовтня в чемпіонаті України прийме "Портовик", а 14 жовтня також на своєму майданчику зіграє проти хорватського «Загреба» в Лізі чемпіонів.

Микола Степанець повернувся в «Мотор» після паузи в півтора роки. Саме він очолював команду до Патріка Ромбела. Протягом двох повних сезонів під керівництвом Степанця «Мотор» по два рази виграв чемпіонат і Кубок України, а в Лізі чемпіонів двічі виходив з групи.