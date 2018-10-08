Першу медаль Юнацької Олімпіади-2018 для України здобув дзюдоїст Вередиба

ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри проходять в аргентинському Буенос-Айресі.

В перший же змагальний день ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в аргентинському Буенос-Айресі наші юні олімпійці подарували чудовий привід для гордості та радості за них всім вболівальникам України.

Наш дзюдоїст Олег Вередиба у ваговій категорії 55 кг виборює бронзову нагороду. У втішному фіналі українець здобув перемогу над суперником з Франції, повідомляє офіційний сайт НОК України.

Одним з перших Олега та його наставника Юрія Пирога привітав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, який підтримував спортсмена на трибуні під час його виступу. Керманич НОК побажав Олегу, щоб цей чудовий здобуток Юнацької Олімпіади став гарним доробком для блискучих успіхів у дорослому спорті.