Українські шахістки сестри Музичук пояснили рішення поїхати в Росію на чемпіонат світу (відео)
Найвідоміші вітчизняні шахістки сестри Марія і Анна Музичук збираються на чемпіонат світу, який проходитиме незабаром у Росії. Своє рішення спортсменки пояснили в коментарі "ТСН".
Читайте такожЖіноча збірна України з шахів здобула срібло Олімпіади
"Сам факт, що знаходишся у Росії, психологічно буде давити,- відзначила Марія Музичук. - Але я виграла в 2015 році чемпіонат світу, що проходив у Сочі. Буду сподіватися, що в цьому році також зіграю добре".
Її сестра Анна додала: "Ми всі прекрасно розуміємо, що країни воюють. Але спортсмени не можуть вплинути на вибір місця проведення змагань".
Нагадаємо, кілька дні тому жіноча збірна України з шахів здобула срібну медаль на Всесвітній шаховій Олімпіаді, що проходила у Батумі.