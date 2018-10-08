Українські шахістки сестри Музичук пояснили рішення поїхати в Росію на чемпіонат світу (відео)

Спортсменки повернулися з Всесвітньої шахової Олімпіади у Батумі, де наша збірна завоювала срібло.

Найвідоміші вітчизняні шахістки сестри Марія і Анна Музичук збираються на чемпіонат світу, який проходитиме незабаром у Росії. Своє рішення спортсменки пояснили в коментарі "ТСН".

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"Сам факт, що знаходишся у Росії, психологічно буде давити,- відзначила Марія Музичук. - Але я виграла в 2015 році чемпіонат світу, що проходив у Сочі. Буду сподіватися, що в цьому році також зіграю добре".

Її сестра Анна додала: "Ми всі прекрасно розуміємо, що країни воюють. Але спортсмени не можуть вплинути на вибір місця проведення змагань".

Нагадаємо, кілька дні тому жіноча збірна України з шахів здобула срібну медаль на Всесвітній шаховій Олімпіаді, що проходила у Батумі.