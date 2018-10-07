Онлайн-відеотрансляція, Хабіб Нурмагомедов - Конор МакГрегор: бій за титул чемпіона UFC

В Лас-Вегасі відбудеться головний бій року в змішаних бойових єдиноборств.

В неділю рано вранці відбудеться бій за звання чемпіону UFC в легкій вазі, в якому зійдуться Хабіб Нурмагомедов (Росія) та Конор МакГрегор (Ірландія).

Бій відбудеться в Лас-Вегасі (США).

UFC– найпопулярніша, найвідоміша і найбагатша у світі організація, що проводить турніри зі змішаних єдиноборств. Специфіка ММА полягає в тому, що в одному поєдинку можуть зустрітися бійці різних шкіл і напрямів контактного бою: бокс, джиу-джитсу, кікбоксинг, тайській бокс муай, вільна боротьба, дзюдо, тхеквондо.

Трансляція змагань почнеться о 5.15 ранку в неділю, 7 жовтня.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.