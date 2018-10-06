Михайло Кохан буде прапороносцем України на церемонії відкриття ЮОІ в Буенос-Айресі
Високу честь та відповідальну місію нести прапор України на церемонії відкриття ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор довірено одному з найуспішніших спортсменів нашої Юнацької Олімпійської збірної - чемпіону світу серед юнаків, рекордсмену світу з метання молота Михайлу Кохану.
Таке рішення ухвалили самі олімпійці під час загальних командних зборів сьогодні в Олімпійському селищі Буенос-Айреса, повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
"Чесно скажу, для мене - це дуже несподіванно! Це дійсно велика честь. Я безмежно радий й емоції переповнюють, адже саме мені довірили велику місію пронести прапор нашої сильної, великої країни!", - сказав Михайло Кохан.
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри стартують 6 жовтня в аргентинському Буенос-Айресі,