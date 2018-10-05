Жіноча збірна України з шахів здобула срібло Олімпіади

Наша команда поступилася за додатковими показниками лише збірній Китаю.

У Батумі (Грузія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада, де жіноча збірна України завоювала срібні медалі.

Наша команда набрала 18 очок, стільки ж, скільки і китаянки, але поступилися суперницям за особистими балами - 30,5 проти 30, повідомляє офіційний сайт турніру.

В останній день турніру збірна України грала проти команди США і виграла три партії з чотирьох.

Перемоги здобули сестри Ганна і Марія Музичук та Наталія Жукова. А ось Ганна Ушеніна свою партію програла - 3:1.

Доля звання чемпіонки Олімпіади вирішувалася в матчі Росія - Китай. У разі перемоги росіянок титул чемпіонок завоювала б збірна України. І команда Росії вигравала у своєму матчі з рахунком 2:1. Але, на жаль, в останній партії лідер команди Олександра Костенюк білими фігурами поступилася чинній чемпіонці світу Ю Веньян. Загальний рахунок матчу став 2:2.

Бронзова медаль у команди Грузія-1, а збірна Росії посіла 4-е місце.

У свою чергу, чоловіча збірна України в останньому турі обіграла команду Чехії з мінімальною перевагою - 2,5:1,5 очка. В цьому матчі була одна результативна партія. Юрій Криворучко виграв білими фігурами, в той час як Василь Іванчук, Павло Ельянов і Руслан Пономарьов зіграли внічию.

У підсумковій турнірній таблиці у нашої збірної 16 командних балів, 26 особистих і посіла 11-е місце. Трійку призерів склали команди США, Росії та Китаю.