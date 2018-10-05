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Запорізький Мотор звільнив тренера після чотирьох поспіль поразок у гандбольній ЛЧ

13:41, 05 жовтня 2018
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Під керівництвом Ромбела команда програла чотири матчі поспіль у Лізі чемпіонів / handball.motorsich.com

У четвер, 4-го жовтня, відбулися збори керівництва та тренерського штабу ГК «МОТОР» на якому обговорювалися причини невдалого старту команди в турнірі VELUX EHF Champions League season 2018/2019.

Після чотирьох турів в активі ГК «МОТОР» ні,жодної перемоги і, як наслідок, команда замикає турнірну таблицю групи В, повідомляє офіційний сайт гандбольного клубу Мотор.

"Ситуація, що склалася, абсолютно не відповідає планам і цілям, поставленим керівництвом клубу перед тренерським штабом і командою", - наголошується в повідомленні,

За підсумками зустрічі було прийнято спільне рішення про розірвання контракту з головним тренером клубу Патріком Ромбелом.

Сьогодні це рішення доведено президентом ГК «МОТОР» гравцям команди. Президент гандбольного клубу «Мотор» Олімпій Покатов повідомив, що призначення головного тренера ГК «МОТОР» відбудеться наступного тижня.

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Теги: #Мотор Запоріжжя#гандбол Мотор Ліга чемпіонів